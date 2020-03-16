Это связано со вспышкой коронавируса.

Официально о переходе на дистанционное обучение заявили в СГУ имени Чернышевского и социально-экономическом институте имени Плеханова. С 17 марта студенты этих вузов будут на связи с преподавателями только посредством электронных носителей. Домашнее задание ученики СГУ смогут получить в системе БАРС.

Карантин в учебных заведениях объявили до 21 марта.

— Постарайтесь использовать появившееся у вас время для самообразования: смотрите и слушайте онлайн-курсы наших коллег из других вузов страны, используйте возможности Интернета для занятий иностранными языками, читайте хорошие книги, — посоветовал студентам ректор СГУ Алексей Чумаченко.