В Саратове осудили двух мужчин 27 и 30 лет, обвиняемых в избиении мужчины с летальным исходом. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления.

7 августа прошлого года приятели пили на берегу пруда Семхоз. Позже туда же пришел 28-летний житель поселка Дубки с 32-летним другом. Компания познакомилась и начала отдыхать вместе, но вскоре мужчины успели поссориться. В ярости 27-летний мужчина ударил 28-летнего кулаком по лицу, а затем бутылкой по голове. Он упал на землю и потерял сознание, после чего 30-летний подсудимый взял из машины монтировку и нанес лежащему мужчине удар по голове.

Пострадавшего госпитализировали в реанимацию, однако 26 августа он умер от полученных травм.

Свою вину в содеянном мужчины признавать отказались. Суд приговорил каждого из них к 12 годам колонии строгого режима.