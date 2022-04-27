Суд признал виновными 19 и 36-летнего жителей Вольска в незаконном проникновении в жилище и покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Днем 23 августа прошлого года 36-летний мужчина возвращался из гостей на автомобиле. На пути оказалась 22-летняя девушка, которая не услышала сигнал и не отошла с дороги. Из-за этого водитель стал предъявлять претензии. В конфликт вмешался молодой человек девушки, и после беседы обе стороны разошлись.

Однако хозяин автомобиля затаил обиду: вечером того же дня вместе с 19-летним приятелем они забрались в дом, где проживала пара. В результате оба ранили ножом 22-летнего парня в правую кисть, легкое и спину. Пострадавшему удалось выбежать на улицу и попросить о помощи прохожих. Благодаря своевременной медицинской помощи, он остался жив. Его девушка также успела выбежать из дома и скрыться.

Суд приговорил 36-летнего подсудимого к 13 годам в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года, 19-летнему — девять лет в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.