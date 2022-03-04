Утверждены зоны охраны еще трех объектов культурного наследия регионального и местного значения.

Постановлениями Правительства области определены охранные зоны, ограничивающие хозяйственную деятельность и строительство, которые могут нанести ущерб сохранности зданий.

Решения приняты в отношении следующих объектов:

— «Дом жилой кон. XIX века» по адресу: г. Саратов, ул. Киселева, 71 (объект культурного наследия местного значения);

— «Дом доходный Л.С. Масленникова» (на фото) 1-я половина XIX века по адресу: г. Саратов, Московская, 30, литер В (объект культурного наследия регионального значения);

— «Здание административное» начало XX века по адресу: г. Балаково, ул. Заовражная, 9 (объект культурного наследия регионального значения).

Об этом сообщает председатель облправительства Роман Бусаргин.