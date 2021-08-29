Причиной пожара в общественном транспорте областного центра 29 августа стало короткое замыкание.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном ГУ МЧС, сначала вспыхнул трамвай номер 3 в Кировском районе.

Это случилось около часа дня возле бизнес-центра «Навигатор». Выяснилось, что в подвижном составе произошло короткое замыкание. Площадь возгорания составила 0,5 кв. метра.

Другой трамвай маршрута номер 11 загорелся в 16.14. Это произошло в Пугачевском поселке на углу 1-го Магнитного проезда. Площадь пожара, причина которого также в коротком замыкании, не превысила квадратного полуметра.

Во время инцидента с обоими трамваями никто не пострадал.