В рамках всероссийской акции «Поезд помощи» сегодня со станции Саратов-1 были отправлены два вагона с гуманитарным грузом для жителей Донбасса. В мероприятии участвовали вице-губернатор – председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин, начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев и другие почетные гости.

В отправленных вагонах содержится около 100 тонн гуманитарного груза, собранного сотрудниками саратовских предприятий, частными предпринимателями и другими неравнодушными гражданами.

– Это благое дело направлено на оказание помощи людям, проживающим на территории Донецкой и Луганской народных республик, – подчеркнул Сергей Альмеев. – Сегодня мы отправили первые два вагона и в скором времени они прибудут в Москву. Там будут сформированы составы с гуманитарной помощью из других регионов РФ, которые проследуют в направлении Донбасса.

Погрузка вагонов осуществлялась на грузовом терминале станции Саратов-2 сотрудниками Приволжской дирекции по управлению терминально-складским комплексом. В первый вагон специалисты погрузили строительные материалы (цемент, кирпичи), во второй – продукты длительного хранения (макаронные изделия, крупы, сухари, муку), медикаменты, подушки, одеяла и питьевую воду.