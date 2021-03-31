Домой Рубрики Новости Саратова Два ВАЗа горели в Энгельсе РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Два ВАЗа горели в Энгельсе По Новости Саратова - 31.03.2021 129 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 30 марта, в Энгельсе на Кооперативной улице загорелись два авто. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. ВАЗ-21009 сгорел полностью, а у ВАЗ-2114 повреждено лакокрасочное покрытие. Пламя ликвидировал один пожарный расчет. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Житель Саратова проломил белорусу череп во Владимире и сбежал в Испанию Жительница Саратова сфотографировала птичий спектакль в лесу Молодёжь региона приглашают к участию в решении вопросов местного значения ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Житель Саратова проломил белорусу череп во Владимире и сбежал в Испанию Новости Саратова - 31.03.2021 0 Саратовец предстанет перед судом в Коврове Владимирской области за нападение с битой на гражданина Белоруссии, сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области. По версии... Жительница Саратова сфотографировала птичий спектакль в лесу 31.03.2021 Молодёжь региона приглашают к участию в решении вопросов местного значения 31.03.2021 Прокуратура помогла 61 работнику саратовского «РемКом» получить миллион рублей долга по... 31.03.2021 Мэрию в Саратове эвакуировали из-за сообщения о бомбе 31.03.2021