Вчера, 30 марта, в Энгельсе на Кооперативной улице загорелись два авто. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

ВАЗ-21009 сгорел полностью, а у ВАЗ-2114 повреждено лакокрасочное покрытие.

Пламя ликвидировал один пожарный расчет.

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