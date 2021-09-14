От машин в результате ДТП не осталось живого места. Люди чудом не погибли.

Как сообщили очевидцы происшествия, в ночь на 13 сентября в Балакове Саратовской области не поделили дорогу два легковых автомобиля.

На пересечении улиц Ленина и Факел Социализма, у фонтана столкнулись ВАЗ-2107 и ВАЗ-2112.

По предварительным данным, один из участников аварии попытался проскочить перекресток на красный свет. Однако запрещённый маневр потерпел фиаско.

Обе машины в столкновении полностью разбились. Жертв, по уточненным данным, нет.

Фото: соцсети