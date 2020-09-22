Домой Рубрики Новости Саратова Два водителя госпитализированы после ДТП в Саратове РубрикиНовости Саратова Два водителя госпитализированы после ДТП в Саратове По Новости Саратова - 22.09.2020 246 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Две легковушки столкнулись на пересечении Танкистов и Утесной, сообщает пресс-служба ГИБДД Саратова. Авария произошла около двух часов назад. По предварительным данным, сталкнулись ВАЗ-2114 и Lada Priora. Оба участника ДТП госпитализированы. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Wink собирает друзей — любимое кино «Смотрим вместе» Жительницу Саратова оштрафовали за фиктивную прописку двух иностранцев Саратовец отработает продажу алкоголя ребенку ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Два водителя госпитализированы после ДТП в Саратове Новости Саратова - 22.09.2020 0 Две легковушки столкнулись на пересечении Танкистов и Утесной, сообщает пресс-служба ГИБДД Саратова. Авария произошла около двух часов назад. По предварительным данным, сталкнулись ВАЗ-2114 и Lada... Wink собирает друзей — любимое кино «Смотрим вместе» 22.09.2020 Жительницу Саратова оштрафовали за фиктивную прописку двух иностранцев 22.09.2020 Саратовец отработает продажу алкоголя ребенку 22.09.2020 Глава КФХ под Саратовом ответит за травму тракториста 22.09.2020