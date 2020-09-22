Две легковушки столкнулись на пересечении Танкистов и Утесной, сообщает пресс-служба ГИБДД Саратова.

Авария произошла около двух часов назад. По предварительным данным, сталкнулись ВАЗ-2114 и Lada Priora.

Оба участника ДТП госпитализированы.