В Саратовской области за прошедшие сутки, 1 мая, сгорели две дачи. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Одна из них вспыхнула в СНТ «Спутник» села Александровка. Пожарные отправились на место ЧП в 20:22 и ликвидировали пламя площадью в 30 квадратных метров.

В 1:45 сотрудники экстренной службы отправились тушить еще одну дачу в СНТ «Заречный» села Натальино Балаковского района. Пламя на площади в 40 квадратных метров вспыхнуло из-за неправильного использования электроприбров. Его потушили три расчета МЧС.