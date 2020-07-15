Сегодня, 15 июля, в 1:30 на 317 километре трассы, ведущей из Сызрани в Волгоград Саратовского района произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.



По предварительным данным 35-летний водитель Kia Sportage не пропустил Renault Premium с полуприцепом-цистерной под управлением 53-летнего мужчины, у которого было преимущество при проезде перекрестка по правилам ПДД.

В результате аварии от полученных травм скончалась 37-летняя пассажирка из салона южнокорейского авто, госпитализировали пятилетнего ребенка из этой же иномарки.

Обстоятельства выясняются.