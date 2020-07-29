Домой Рубрики Новости Саратова Две иномарки полыхали в Балаково РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Две иномарки полыхали в Балаково По Новости Саратова - 29.07.2020 61 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, в 2:44 10 пожарных и две единицы техники выехали тушить Skoda Octavia и Hyundai Elantra на Степную улицу в Балаково. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Возгорание на площади три квадратных метра устранено. Его причина выясняется. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Неадекватная женщина в Балаково до солнечных ванн успела наагрессировать на соседку От коронавируса скончался 68-летний житель Саратовской области Женщина отдала мошенникам 21 тыс рублей ради спасения сына ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Неадекватная женщина в Балаково до солнечных ванн успела наагрессировать на соседку Новости Саратова - 29.07.2020 0 В полиции прокомментировали публикацию «Новостей Саратова» о жительнице Балакова, которая поразила окружающих своим девиантным поведением. Об этом сообщили в областном ГУ МВД. Напомним, женщина вышла... От коронавируса скончался 68-летний житель Саратовской области 29.07.2020 Женщина отдала мошенникам 21 тыс рублей ради спасения сына 29.07.2020 Коронавирус. Аппарат детского омбудсмена Саратовской области уходит на самоизоляцию 29.07.2020 Названы самые неблагоприятные районы региона по «мышиной лихорадке» 29.07.2020