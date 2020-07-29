Сегодня, в 2:44 10 пожарных и две единицы техники выехали тушить Skoda Octavia и Hyundai Elantra на Степную улицу в Балаково. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Возгорание на площади три квадратных метра устранено. Его причина выясняется.