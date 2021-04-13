В Саратове сгорели Renault Duster и Renault Logan. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

У первого авто полыхал задний бампер и капот, а у второго передние фары, бампер и капот.

Площадь возгорания составила шесть квадратных метров.

Пламя ликвидировал один пожарный расчет.

