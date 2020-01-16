На пересечении улицы Техническая и проспекта 50 лет Октября столкнулись Toyota RAV4 и Nissan Almera.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте сотрудники Госавтоинспекции.

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