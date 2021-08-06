В Саратове планируется за счет городского бюджета отремонтировать две лестницы во Фрунзенском районе. Вчера, 5 августа, в системе «Госзакупки» появился соответствующий аукцион.

В документации сказано, что планируется обновить лестницы по улице Хользунова, 25/39, и около дома 194 по улице Шелковичной от магазина «Осень».

Максимальная цена контракта составляет 1,07 миллиона рублей. Аукцион пройдет 17 августа, заявки будут приниматься до 16 числа. Все работы должны быть выполнены до 30 сентября текущего года. Гарантийный срок новых лестниц не менее трех лет с момента сдачи.