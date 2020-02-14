Двух 18-летних жительниц Энгельса подозревают в краже в Кировском районе Саратова. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

Три недели назад жительница Саратова рассказала полицейским, что у нее из квартиры на улице Луговая пропало 62 тысячи рублей и iPhone 8. Было возбуждено уголовное дело и в четверг, 13 февраля оперативники задержали двух юных воровок — 18-летний ранее не судимых покровчанок.

Девушки признались в краже. При этом они рассказали, что деньги успели потратить, а телефон выбросили.

Ведется следствие.