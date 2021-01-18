В Саратовской области из-за коронавируса закрыты по одной школе в Марксовском и Аркадакском районах в связи с заболеваемостью трех детей и четырех педагогов. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Частично закрыты три класса в школах Саратова, Вольского и Марксовского районов.

По причине заболеваемости ОРВИ и гриппом на дистанционный режим переведена школа в Энгельсском районе, 38 учеников получают знания дистанционно.

Частично закрыт класс в школе Калининского района, где обучается три ребенка, две дошкольные группы двух школ в Петровском и Энгельсском районе.

В восьми вузах региона на дистанционное обучение переведены четыре группы, в СГУ не менее 60 процентов занятий проводят онлайн.

В Балаковском инженерно-технологическом институте – филиале «МИФИ» студенты также получают знания дистанционно.