Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал о завершающих стадиях передач трасс Пенза-Ртищево-Аркадак-Самойловка-граница с Волгоградской областью и трассе Саратов-Энгельс-Маркс-Балаково-Пугачев-Ивантеевка-граница с Самарской областью на федеральный уровень. Видеообращение опубликовано в группе его сторонников в соцсети Instagram.

Отмечается, что это самые затратные, нагруженные трассы с высоким трафиком. Поддержка есть на всех уровнях — согласование с Минфином и Минтрансом, сегодня вопрос обсудят в правительстве РФ.

—На будущий год стоит задача начать их восстановление, при этом освобождаются средства, которых, надеюсь, будет достаточно для ремонта внутриобластных саратовских дорог. Направить деньги в города и села за счет экономии, — отметил Вячеслав Володин.