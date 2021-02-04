Представитель министерства образования Саратовской области Ирина Чинаева рассказала на брифинге, сколько школ закрыты из-за коронавируса.

Не работают два учреждения в Аткарском и Ивантеевском районах, 34 класса в 24 школах, больше всего в Саратове, Екатериновском районе.

А еще 11 групп в 11 детсадах — на профилактику.

В вузах переведенных на дистанционку групп нет, в балаковском инженерно-техническом институте заканчивается организация дистанционного обучения, после чего будет принято решение о дальнейшем формате получения знаний.