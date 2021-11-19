Две школы и детский сад в Саратовской области несвоевременно гасили ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) на поступающую пищевую продукцию, что может являться признаком того, что она просрочена. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора Саратовской области.

Ветеринарные сопроводительные документы — это мера, позволяющая отследить перевозку и получение продукции. Несвоевременное гашение документации сильно затрудняет контроль за ее качеством.

При помощи системы «Меркурий» выявлены нарушения в трех учебных заведениях Саратовской области. Речь идет о школе №55 города Саратова, имеющей на своем счету 181 непогашенный ВСД; школе в селе Багаевка, не погасившей 192 ВСД и детском саде №9 Саратова, не погасившем 114 ВСД.

Ответственным лицам выданы предупреждения о недопустимости подобных нарушений.