Социологи опубликовали результаты опроса россиян об отношении к референдуму по Конституции. Отчет опубликован на портале ВЦИОМа.

Выяснилось, что граждане РФ осведомлены о предстоящем событии. Если 12 февраля о референдуме знали 78 процентов людей, то к 3 марта — уже 83 процента. 67 процентов респондентов рассказали о намерении принять участие в народном волеизъявлении, при этом 41 процент из них говорит в твердом желании посетить референдум. Больше половины из них, 55 процентов, собирают поддержать предложенные изменения в основной закон страны.