За первые три месяца 2021 года на поезда дальнего следования, отправлявшиеся с вокзалов и станций Приволжской железной дороги, было оформлено более 283 тысяч электронных билетов через интернет. Доля онлайн-продаж составила 64,6 процента от общего количества реализованных в этот период билетов. Напомним, по итогам 2020 года данный показатель был на уровне 56 процентов.

Большая часть электронных билетов — 74,3 процента от общего количества — оформлена через официальный сайт ОАО «РЖД».

Услугой электронной регистрации на поезд воспользовались почти 238 тысяч пассажиров.

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