За 9 месяцев 2021 года на поезда дальнего следования, отправившиеся с вокзалов и
станций Приволжской железной дороги, было оформлено более 1 млн 165 тыс.
электронных билетов через Интернет. Доля онлайн-продаж составила 62.8% от общего
количества реализованных в этот период билетов. Напомним, по итогам 2020 года
данный показатель был на уровне 56%.
Большая часть электронных билетов – 74,5% от общего количества – оформлена
через официальный сайт ОАО «РЖД». Услугой электронной регистрации на поезд
воспользовались почти 1 млн 165 тыс. пассажиров.
В условиях неблагоприятной эпидемической обстановки холдинг «РЖД»
рекомендует пассажирам оформлять проездные документы, пользуясь удаленными
сервисами. Пользователям смартфонов на базе операционной системы Android или iOS
доступно официальное мобильное приложение «РЖД Пассажирам». С его помощью
можно приобрести без комиссии билеты на поезда дальнего следования и пригородного сообщения, оформить перевозку багажа и домашних животных, проверить информацию о ранее приобретенных билетах, узнать расписание поездов, авторизоваться в программе лояльности.
Подробную информацию о правилах оформления электронного билета можно
получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».