За 9 месяцев 2021 года на поезда дальнего следования, отправившиеся с вокзалов и

станций Приволжской железной дороги, было оформлено более 1 млн 165 тыс.

электронных билетов через Интернет. Доля онлайн-продаж составила 62.8% от общего

количества реализованных в этот период билетов. Напомним, по итогам 2020 года

данный показатель был на уровне 56%.

Большая часть электронных билетов – 74,5% от общего количества – оформлена

через официальный сайт ОАО «РЖД». Услугой электронной регистрации на поезд

воспользовались почти 1 млн 165 тыс. пассажиров.

В условиях неблагоприятной эпидемической обстановки холдинг «РЖД»

рекомендует пассажирам оформлять проездные документы, пользуясь удаленными

сервисами. Пользователям смартфонов на базе операционной системы Android или iOS

доступно официальное мобильное приложение «РЖД Пассажирам». С его помощью

можно приобрести без комиссии билеты на поезда дальнего следования и пригородного сообщения, оформить перевозку багажа и домашних животных, проверить информацию о ранее приобретенных билетах, узнать расписание поездов, авторизоваться в программе лояльности.

Подробную информацию о правилах оформления электронного билета можно

получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».