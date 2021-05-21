В течение апреля-мая 2021 года более двух тысяч жителей Саратова погасили задолженность за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Данная категория потребителей — собственники индивидуальных домов, ни разу не платившие за коммунальную услугу с начала деятельности Саратовского регоператора АО «Ситиматик». Общая сумма оплат составила более пяти миллионов рублей.

Рост собираемости среди населения за обращение с ТКО обусловлен направлением адресных обращений с разъяснениями по оплате услуги и введением единого платежного документа с ООО «Концессии водоснабжения — Саратов».

— В целом добросовестные жители после получения исчерпывающих разъяснений и персональной выверки данных оплатили имеющуюся задолженность. Были решены две основные причины неоплат: «баки далеко — платить не буду» и неактуализированные данные в платежных документах. Новый формат работы с единым платежным документом позволил более оперативно и качественно решить вопросы корректировки лицевых счетов потребителей и довести до собственников необходимую информацию, — сообщил директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Всего новый документ получили более 27 тысяч собственников индивидуальных жилых домов. Выпуск платежного документа осуществляет ООО «СарРЦ».

Напомним, что по всем вопросам, касающимся начисления платы за услугу по обращению с ТКО, внесению изменений в лицевой счет можно обратиться на «горячую линию» «Городского расчетного центра» по телефону: +7-845-239-02-27. На вопросы о работе системы обращения с ТКО ответят сотрудники контакт-центра Саратовского регоператора АО «Ситиматик» по телефону: +7-845-225-64-90.