Домой Рубрики Новости Саратова Две улицы Саратова остались без воды до вечера РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Две улицы Саратова остались без воды до вечера По Новости Саратова - 19.10.2021 97 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 19 октября, из-за ремонта на водопроводе часть Саратова осталась без воды до вечера. До 17:00 без воды остались дома на улицах Мира,29, 29А и Гвардейской,1, 1А, 1Б, 3, 3А. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Скрепыши стали самыми популярными игрушками в Саратове В Ленинском районе Саратова нашли тело 56-летнего мужчины Пропавший в сентябре житель Саратовской области найден мертвым в реке ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Скрепыши стали самыми популярными игрушками в Саратове Новости Саратова - 19.10.2021 0 Аналитики Авито выяснили, какие игрушки пользуются наибольшей популярностью среди пользователей площадки. В Саратове такими стали скрепыши. Осенью в Пятерочке и Магните проводились акции, где за... Преподаватель и студентка ПИУ РАНХиГС — победители Международного форума 19.10.2021 В Ленинском районе Саратова нашли тело 56-летнего мужчины 19.10.2021 Пропавший в сентябре житель Саратовской области найден мертвым в реке 19.10.2021 Регоператор назвал топ-5 саратовских управляющих организаций-должников за вывоз мусора 19.10.2021