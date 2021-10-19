Сегодня, 19 октября, из-за ремонта на водопроводе часть Саратова осталась без воды до вечера.

До 17:00 без воды остались дома на улицах Мира,29, 29А и Гвардейской,1, 1А, 1Б, 3, 3А.

 

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