Домой Горячая линия ЖКХ Две улицы Саратова остались без воды до вечера Горячая линия ЖКХРубрикиНовости Саратова Две улицы Саратова остались без воды до вечера По Новости Саратова - 20.10.2021 79 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 20 октября, из-за ремонта на водопроводе часть Саратова останется без воды. Об этом сообщает ОО «КВС». До полуночи не будет воды на 6-ом Соколовогорском проезде 12, 12А, 12Б, 12Д. А также на Международной, 30 . СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Загородняя вступилась за подвергшуюся прессингу со стороны взрослых в Хвалынске девочку Аэропорт «Гагарин» доложил о стопроцентной готовности в зимних условиях Росгвардейцы задержали в Волжском районе Саратова двух мужчин с наркотиками ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Загородняя вступилась за подвергшуюся прессингу со стороны взрослых в Хвалынске девочку Новости Саратова - 20.10.2021 0 Во вторник 19 октября в Хвалынске уполномоченная по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя встретилась с девочкой, которая обратилась к ней за помощью через... Аэропорт «Гагарин» доложил о стопроцентной готовности в зимних условиях 20.10.2021 Росгвардейцы задержали в Волжском районе Саратова двух мужчин с наркотиками 20.10.2021 Роман Бусаргин озвучил ограничительные меры по ковиду в Саратовской области 20.10.2021 Пенсионерка из Саратова отдала лжесотруднице Роспотребнадзора 380 тысяч рублей 20.10.2021