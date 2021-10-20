Сегодня, 20 октября, из-за ремонта на водопроводе часть Саратова останется без воды. Об этом сообщает ОО «КВС».

До полуночи не будет воды на 6-ом Соколовогорском проезде 12, 12А, 12Б, 12Д.

А также на Международной, 30 .