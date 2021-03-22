Сегодня, 22 марта, без воды остались несколько улиц в Ленинском районе Саратова. Об этом сообщили в ООО “КВС”.

Речь идет о Ламповой улице, 2, 4, 4А, Осенней, 4, 6, 6А и 8.

Ограничения продлятся ориентировочно до 24:00.