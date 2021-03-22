Домой Рубрики Новости Саратова Две улицы в Ленинском районе Саратова остались без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Две улицы в Ленинском районе Саратова остались без воды По Новости Саратова - 22.03.2021 409 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 22 марта, без воды остались несколько улиц в Ленинском районе Саратова. Об этом сообщили в ООО “КВС”. Речь идет о Ламповой улице, 2, 4, 4А, Осенней, 4, 6, 6А и 8. Ограничения продлятся ориентировочно до 24:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Воробьев: Спикер госдумы является ориентиром для депутатов всех уровней Директора школы в Красноармейске оштрафовали за драку учеников Исаев поручил как можно быстрее вернуть воду жителям после отключения в среду ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Воробьев: Спикер госдумы является ориентиром для депутатов всех уровней Новости Саратова - 22.03.2021 0 На прошлой неделе состоялось заседание партийного актива «Единой России» в Саратове. На нем выступил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Он напомнил о том курсе,... Директора школы в Красноармейске оштрафовали за драку учеников 22.03.2021 Исаев поручил как можно быстрее вернуть воду жителям после отключения в... 22.03.2021 В квартире на Лисина полыхали вещи 22.03.2021 В субботу в Саратове на час отключат свет 22.03.2021