Сегодня ряд улиц в Ленинском районе Саратова остался без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Ограничения коснулись Международного проезда, Международной улицы,1,2,4,6,8,10.

Они продлятся ориентировочно до 20:00.