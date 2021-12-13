Домой Горячая линия ЖКХ Две улицы в Ленинском районе Саратова остались без воды Горячая линия ЖКХРубрикиНовости СаратоваСоцсфера Две улицы в Ленинском районе Саратова остались без воды По Новости Саратова - 13.12.2021 32 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня ряд улиц в Ленинском районе Саратова остался без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС». Ограничения коснулись Международного проезда, Международной улицы,1,2,4,6,8,10. Они продлятся ориентировочно до 20:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Михаил Исаев поручил проинвентаризировать будущее пешеходное кольцо в Саратове Завод в Балакове выплатил сотрудникам зарплату на 2,6 млн после вмешательства прокуратуры Приставы поймали на дорогах Энгельса 25 должников ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Михаил Исаев поручил проинвентаризировать будущее пешеходное кольцо в Саратове Новости Саратова - 13.12.2021 0 Сегодня, 11 декабря, в ходе оперативного совещания главой Саратова Михаилом Исаевым был озвучен ряд поручений. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Саратова. Глава города поручил ускорить... Две улицы в Ленинском районе Саратова остались без воды 13.12.2021 Завод в Балакове выплатил сотрудникам зарплату на 2,6 млн после вмешательства... 13.12.2021 Приставы поймали на дорогах Энгельса 25 должников 13.12.2021 В ДТП в Саратовской области с начала года пострадали 357 детей 13.12.2021