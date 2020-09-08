Домой Рубрики Новости Саратова Две улицы в Ленинском районе Саратова остались без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Две улицы в Ленинском районе Саратова остались без воды По Новости Саратова - 08.09.2020 136 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 8 сентября, ориентировочно до 20:00 без воды остался проспект 50 лет Октября 116, 118, 122, 124. Об этом сообщили в ООО «КВС». До 19:00 нужно подождать жителям улицы Загороднева на участке от Ломоносова до Зеркальной. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовцев возбудили голые женские ноги в КамАЗе Риэлтор из Энгельса получила 3,5 лет колонии за присвоение 2 млн рублей Мужчина предложил 2 тыс рублей гаишнику за выезд на встречку ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовцев возбудили голые женские ноги в КамАЗе Новости Саратова - 08.09.2020 0 Сегодня, 8 сентября, Александр Суровцев рассказал в соцсетях о необычном зрелище, которое предстало перед ним на кольце НИИ. Парень удивился голым женским ногам маникена, которые... Риэлтор из Энгельса получила 3,5 лет колонии за присвоение 2 млн... 08.09.2020 Мужчина предложил 2 тыс рублей гаишнику за выезд на встречку 08.09.2020 На пожарах за восемь месяцев 2020 года погибли 107 жителей Саратовской... 08.09.2020 В центре Саратова проваливается асфальт 08.09.2020