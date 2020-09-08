Сегодня, 8 сентября, ориентировочно до 20:00 без воды остался проспект 50 лет Октября 116, 118, 122, 124. Об этом сообщили в ООО «КВС».

До 19:00 нужно подождать жителям улицы Загороднева на участке от Ломоносова до Зеркальной.