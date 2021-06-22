Домой Рубрики Новости Саратова Две улицы в Октябрьском ущелье Саратова остались без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Две улицы в Октябрьском ущелье Саратова остались без воды По Новости Саратова - 22.06.2021 71 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 22 июня, жители двух улиц Саратова остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС». Речь идет о Шелковичной 188-218 и Лысой Горе. Ограничения ориентировочно продлятся до 20:00, пока коммунальщики не закончат свои работы. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Панков: Благоустройство городского пространства в Балаково будет комплексным Костин высоко оценил московский опыт принудительной вакцинации Радаев поручил информировать жителей Саратовской области о действиях при заболевании коронавирусом ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Панков: Благоустройство городского пространства в Балаково будет комплексным Новости Саратова - 22.06.2021 0 В Балаково будут благоустроены 11 скверов и бульваров, построены спортивные площадки на школьных территориях и парк «Центральный» Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал... Костин высоко оценил московский опыт принудительной вакцинации 22.06.2021 Радаев поручил информировать жителей Саратовской области о действиях при заболевании коронавирусом 22.06.2021 В Саратовской области вновь вводятся ограничения на работу общепита и предприятий 22.06.2021 Летом 2021 года в оздоровительных лагерях Приволжской магистрали отдохнут около 1,5... 22.06.2021