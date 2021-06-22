Сегодня, 22 июня, жители двух улиц Саратова остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Речь идет о Шелковичной 188-218 и Лысой Горе.

Ограничения ориентировочно продлятся до 20:00, пока коммунальщики не закончат свои работы.