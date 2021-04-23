Сегодня, 23 апреля, две улицы в Саратове остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Речь идет об улице Ароновой и Жуковского, 4, 6 и 9А.

Ограничения продлятся ориентировочно до полуночи, пока коммунальщики не закончат свои работы.