Домой Рубрики Новости Саратова Две улицы в Саратове остались без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Две улицы в Саратове остались без воды По Новости Саратова - 23.04.2021 55 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 23 апреля, две улицы в Саратове остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС». Речь идет об улице Ароновой и Жуковского, 4, 6 и 9А. Ограничения продлятся ориентировочно до полуночи, пока коммунальщики не закончат свои работы. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Депутат ГД Николай Панков предложил благоустроить пляж в Балаково Евгений Ковалев: Предстоит большая работа по реализации положений, прозвучавших в послании Президента Александр Янклович намерен досрочно покинуть Саратовскую городскую думу ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Депутат ГД Николай Панков предложил благоустроить пляж в Балаково Новости Саратова - 23.04.2021 0 Сегодня, 23 апреля, депутат Государственной Думы Николай Панков работает в Балаково. Вместе с инициативной группой жителей Николай Панков обсудил благоустройство пляжа в 1-ом микрорайоне... Евгений Ковалев: Предстоит большая работа по реализации положений, прозвучавших в послании... 23.04.2021 Александр Янклович намерен досрочно покинуть Саратовскую городскую думу 23.04.2021 Победители конкурса библиотек Николая Панкова поехали в Волгоград 23.04.2021 Две улицы в Саратове остались без воды 23.04.2021