Домой Рубрики Новости Саратова Две улицы в Саратове остались без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Две улицы в Саратове остались без воды По Новости Саратова - 23.04.2021 73 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 23 апреля, в Саратове две улицы остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС». Речь идет об улицах Пролетарской и Шилингской. Ограничения продлятся ориентировочно до полуночи, пока коммунальщики не закончат свои работы. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Полицейские в Саратовской области подделывали отчеты о командировках Панков поручил проработать вопрос водоотведения в домах для многодетных семей в Балакове В двухкомнатной квартире в Балашове вспыхнули вещи ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Полицейские в Саратовской области подделывали отчеты о командировках Новости Саратова - 23.04.2021 0 Следователи возбудили уголовное дело о служебном подлоге на балаковских полицейских. Об этом сообщили в следственном управлении СКР. По данным следствия, с 31 января 2018 года... Панков поручил проработать вопрос водоотведения в домах для многодетных семей в... 23.04.2021 В двухкомнатной квартире в Балашове вспыхнули вещи 23.04.2021 Суд арестовал задержанного за взятку следователя из Саратова 23.04.2021 Андрей Разборов прокомментировал названные президентом РФ меры по поддержке бизнеса 23.04.2021