Сегодня, 23 апреля, в Саратове две улицы остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Речь идет об улицах Пролетарской и Шилингской.

Ограничения продлятся ориентировочно до полуночи, пока коммунальщики не закончат свои работы.