Сегодня, 8 августа, в Саратове две улицы остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Речь идет о Тархова, 1-15 и Лебедева Кумача, 79 и 81.

Ограничения продлятся ориентировочно до 19:00.