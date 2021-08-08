Домой Рубрики Новости Саратова Две улицы в Саратове остались без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Две улицы в Саратове остались без воды По Новости Саратова - 08.08.2021 69 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 8 августа, в Саратове две улицы остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС». Речь идет о Тархова, 1-15 и Лебедева Кумача, 79 и 81. Ограничения продлятся ориентировочно до 19:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В паблике соцсети «ВКонтакте» вычислили саратовца-экстремиста Под Саратовом мужчина отправился рыбачить и утонуо Деревянный дом сгорел в Саратове ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В паблике соцсети «ВКонтакте» вычислили саратовца-экстремиста Новости Саратова - 08.08.2021 0 Силовики и полиция обнаружили последователя праворадикальных взглядов в паблике "Типичный Саратов" соцсети "ВКонтакте". Местный житель призывал к разрушительным, насильственным действиям в отношении представителей государственных органов... Под Саратовом мужчина отправился рыбачить и утонуо 08.08.2021 Деревянный дом сгорел в Саратове 08.08.2021 Две улицы в Саратове остались без воды 08.08.2021 Зарегистрировано 257 новых случаев коронавируса в Саратовской области 08.08.2021