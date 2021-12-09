Сегодня в Саратове две улицы остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Речь идет о Технической, 1-20, Артиллерийской, 3.

Причина ограничений — коммунальные работы. Планируется, что они закончатся в 20:00.

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