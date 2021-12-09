Домой Рубрики Новости Саратова Две улицы в Саратове остались без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Две улицы в Саратове остались без воды По Новости Саратова - 09.12.2021 75 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня в Саратове две улицы остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС». Речь идет о Технической, 1-20, Артиллерийской, 3. Причина ограничений — коммунальные работы. Планируется, что они закончатся в 20:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Михаил Исаев встретился с жителями поселка Соколовый Валерий Радаев возложил цветы к вечному огню в Саратове От гриппа в Саратовской области привили 183 тысячи детей ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Михаил Исаев встретился с жителями поселка Соколовый Новости Саратова - 09.12.2021 0 В 2022 году территория поселка Соколовый станет частью Саратова. Глава города Михаил Исаев продолжает встречи с местными жителями присоединяемых территорий. Об этом он сообщил... Валерий Радаев возложил цветы к вечному огню в Саратове 09.12.2021 От гриппа в Саратовской области привили 183 тысячи детей 09.12.2021 Вячеслав Володин: усиливается ответственность губернаторов перед гражданами 09.12.2021 Саратовская область входит с пятерку регионов ПФО, завершающих строительство крупных объектов... 09.12.2021