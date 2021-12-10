Сегодня, 10 декабря, две улицы в Саратове остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Речь идет о Школьной 17 и Лунной 22.

Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА