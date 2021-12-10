Домой Горячая линия ЖКХ Две улицы в Саратове остались без воды Горячая линия ЖКХРубрикиНовости СаратоваСоцсфера Две улицы в Саратове остались без воды По Новости Саратова - 10.12.2021 81 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 10 декабря, две улицы в Саратове остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС». Речь идет о Школьной 17 и Лунной 22. Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Госавтоинспекция попросила саратовцев не выезжать на встречку из-за гололеда Обвиненный в изнасиловании девушки саратовский полицейский уволен из органов Житель Энгельса вырвал из ушей пенсионерки золотые серьги ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Госавтоинспекция попросила саратовцев не выезжать на встречку из-за гололеда Новости Саратова - 10.12.2021 0 Региональная Госавтоинспекция предупреждает саратовцев об образовании гололедицы на дорогах и просит быть осторожнее, сообщает пресс-служба ведомства. -Водители должны руководствоваться не максимально разрешенной скоростью, а безопасной с... Обвиненный в изнасиловании девушки саратовский полицейский уволен из органов 10.12.2021 Житель Энгельса вырвал из ушей пенсионерки золотые серьги 10.12.2021 Переезд в Саратовском районе закроют на одну ночь 10.12.2021 Саратовцев ждут морозные выходные без снега 10.12.2021