Домой Рубрики Новости Саратова Две улицы в Саратове остались без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Две улицы в Саратове остались без воды По Новости Саратова - 15.12.2021 57 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня 15 декабря в Саратове две улицы остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС». Речь идет о следуюших адресах: Одесская, 3,3б,3д,7а,7а/1, Лунная — от Дубовикова до Охотной. Ограничения продлятся ориентировочно до полуночи. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Предприниматели могут получить бесплатные консультации по SMM и продвижению Маргарита Симоньян: Губернаторам должно перепадать от борьбы с контрафактом Саратовчанку будут судить за смерть школьника от упавшей сосульки ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Предприниматели могут получить бесплатные консультации по SMM и продвижению Новости Саратова - 15.12.2021 0 Центр предпринимателя «Мой бизнес» продолжает оказывать услугу бесплатных консультаций по одному из самых сложных направлений в ведения бизнеса – SMM и продвижению в интернете. Консультации... Маргарита Симоньян: Губернаторам должно перепадать от борьбы с контрафактом 15.12.2021 Саратовчанку будут судить за смерть школьника от упавшей сосульки 15.12.2021 В Саратов прибыло еще 9 новых «Адмиралов» 15.12.2021 Девушка пострадала в опрокинувшейся в кювет «Toyota» под Саратовом 15.12.2021