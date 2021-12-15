Сегодня 15 декабря в Саратове две улицы остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Речь идет о следуюших адресах: Одесская, 3,3б,3д,7а,7а/1, Лунная — от Дубовикова до Охотной.

Ограничения продлятся ориентировочно до полуночи.