Две улицы в Ленинском районе Саратова остались без воды.

Ориентировочно до 20:00 ограничено холодное водоснабжение абонентов улицы Вишневая, 2-10, 17-43; проспекта 50 лет Октября, 63,65,67.

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