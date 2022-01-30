Домой Горячая линия ЖКХ Две улицы в Саратове остались без воды Горячая линия ЖКХРубрикиНовости СаратоваСоцсфера Две улицы в Саратове остались без воды По Новости Саратова - 30.01.2022 70 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Две улицы в Ленинском районе Саратова остались без воды. Ориентировочно до 20:00 ограничено холодное водоснабжение абонентов улицы Вишневая, 2-10, 17-43; проспекта 50 лет Октября, 63,65,67. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Вячеслав Володин посетил строящуюся набережную в Саратове Еще 9 жителей Саратовской области скончались от коронавируса Улица в Заводском районе Саратова осталась без воды ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Две улицы в Саратове остались без воды Новости Саратова - 30.01.2022 0 Две улицы в Ленинском районе Саратова остались без воды. Ориентировочно до 20:00 ограничено холодное водоснабжение абонентов улицы Вишневая, 2-10, 17-43; проспекта 50 лет Октября, 63,65,67. Вячеслав Володин посетил строящуюся набережную в Саратове 30.01.2022 Еще 9 жителей Саратовской области скончались от коронавируса 30.01.2022 Улица в Заводском районе Саратова осталась без воды 30.01.2022 В Саратове ночью убирали снег на нескольких десятках улиц 30.01.2022