Домой Рубрики Новости Саратова Две улицы в Саратове остались без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Две улицы в Саратове остались без воды По Новости Саратова - 07.12.2020 76 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 7 декабря, еще две улицы в Саратове остались без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”. В зону отключений попала 2-я Садовая улица на участке от Большой Садовой до Степана Разина, Большая Садовая на участке от Беговой до Новоузенской. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Светофоры на двух улицах Саратова отключат из-за ремонта Начата подготовка проекта будущего парка в Юбилейном Мужчина упал с высоты пяти метров в Юбилейном ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Светофоры на двух улицах Саратова отключат из-за ремонта Новости Саратова - 07.12.2020 0 Завтра, 8 декабря, на двух перекрестках Саратова отключат светофоры. Об этом сообщили в мэрии. Речь идет о пересечении улиц Антонова и Чехова, Шелковичной и Свинцовой. Ограничения... Начата подготовка проекта будущего парка в Юбилейном 07.12.2020 Мужчина упал с высоты пяти метров в Юбилейном 07.12.2020 Найден инвестор на кондитерскую фабрику Саратова 07.12.2020 Чиновники ответят за оставшееся без воды село под Саратовом 07.12.2020