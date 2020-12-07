Сегодня, 7 декабря, еще две улицы в Саратове остались без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”.

В зону отключений попала 2-я Садовая улица на участке от Большой Садовой до Степана Разина, Большая Садовая на участке от Беговой до Новоузенской.

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