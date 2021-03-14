Сегодня, 14 марта, две улицы в Саратове остались без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”.

Речь идет об улице Чайковского, 1, 3, 5, 6/1, 8, 10, 12, 14, 16 и 1-м Чайковском тупике.

Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00.

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