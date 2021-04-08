Домой Рубрики Новости Саратова Две улицы в Саратове остались без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Две улицы в Саратове остались без воды По Новости Саратова - 08.04.2021 80 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 8 апреля, в Саратове ряд улиц остался без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”. Речь идет о Буровой, 9, 3-й Степной, 6, 19, 19А, 21, 23. Отключение продлится ориентировочно до 20:00, пока коммунальщики не закончат свои работы. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Депутат Андрей Воробьев на встрече с учителями в Калининске: региону нужна собственная программа капремонта школ и детских садов В Саратове прошел автопробег в честь 60-летия первого полета человека в космос На Тельмана в Энгельсе вспыхнул тамбур девятиэтажки ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Депутат Андрей Воробьев на встрече с учителями в Калининске: региону нужна... Новости Саратова - 08.04.2021 0 Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев («Единая Россия») посетил с рабочим визитом Калининск. Парламентарий встретился с коллективом школы № 1. - Разговор с учителями... В Саратове прошел автопробег в честь 60-летия первого полета человека в... 08.04.2021 На Тельмана в Энгельсе вспыхнул тамбур девятиэтажки 08.04.2021 Саратовцы стали бережнее относиться к технике за время пандемии 08.04.2021 Производительность труда: стартует прием заявок на лучшие практики наставничества 08.04.2021