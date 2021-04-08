Сегодня, 8 апреля, в Саратове ряд улиц остался без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”.

Речь идет о Буровой, 9, 3-й Степной, 6, 19, 19А, 21, 23.

Отключение продлится ориентировочно до 20:00, пока коммунальщики не закончат свои работы.