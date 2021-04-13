Домой Рубрики Новости Саратова Две улицы в Саратове остались без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Две улицы в Саратове остались без воды По Новости Саратова - 13.04.2021 107 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 13 апреля, в Саратове две улицы остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС». Речь идет о Лунной улице, 41, 41А, 41Б, 41В, 41Г, 41Д, 43А, 43Б, 43В,45, Одесской, 3Д. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Десятки домов в Ленинском районе Саратова останутся без воды В Энгельсе вспыхнул частный дом на Водопроводной улице Работника цеха в Саратове насмерть придавило печью ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Десятки домов в Ленинском районе Саратова останутся без воды Новости Саратова - 13.04.2021 0 В пятницу, 15 апреля, десятки домов в Ленинском районе Саратова останутся без воды. Об этом сообщили в ООО "КВС". Ограничения продлятся с 6:00 до 23:00,... В Энгельсе вспыхнул частный дом на Водопроводной улице 13.04.2021 Работника цеха в Саратове насмерть придавило печью 13.04.2021 В Саратовской области стекольная промышленность показа полуторакратный рост 13.04.2021 Трое жителей Саратовской области скончались от коронавируса 13.04.2021