Сегодня, 13 апреля, в Саратове две улицы остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Речь идет о Лунной улице, 41, 41А, 41Б, 41В, 41Г, 41Д, 43А, 43Б, 43В,45, Одесской, 3Д.

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