Сегодня, 3 января, несколько улиц в Заводском районе Саратова остались без воды.

В зону отключения попала Пензенская 35 и Пензенский переулок.

Планируется, что водоснабжение вернется в 18:00, по окончанию работ коммунальщиков.

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