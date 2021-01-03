Домой Рубрики Новости Саратова Две улицы в Заводском районе Саратова остались без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Две улицы в Заводском районе Саратова остались без воды По Новости Саратова - 03.01.2021 206 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 3 января, несколько улиц в Заводском районе Саратова остались без воды. В зону отключения попала Пензенская 35 и Пензенский переулок. Планируется, что водоснабжение вернется в 18:00, по окончанию работ коммунальщиков. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Названо самое популярное место отдыхающих в Новый год в Саратовской области Саратовцы жалуются в новом году на плохую уборку дворов и транспорт Планируется закрытие дефицита саратовским медработников на тысячу человек ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Названо самое популярное место отдыхающих в Новый год в Саратовской области Новости Саратова - 03.01.2021 0 В Саратовской области более тысячи человек приехали в новогоднюю ночь в Хвалынск. Об этом сообщили в министерстве информации региона. Город стал самым популярным местом отдыха... Саратовцы жалуются в новом году на плохую уборку дворов и транспорт 03.01.2021 Планируется закрытие дефицита саратовским медработников на тысячу человек 03.01.2021 Двое мужчин и женщина в Саратовской области скончались от коронавируса 03.01.2021 Две улицы в Заводском районе Саратова остались без воды 03.01.2021