В Марксе госпитализировали двух женщин и двух детей из-за отравления неизвестным веществом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Сегодня ночью, 12 апреля, семья из пяти человек: мужчина, женщина, их 11 и 15-летние дети, а также 70-летняя бабушка — находились в частном доме по месту проживания. Через некоторое время все присутствующие почувствовали себя плохо. Глава семьи вызвал бригаду скорой помощи, которая увезла в больницу женщин и детей с подозрением на отравление неизвестным веществом.

По результатам осмотра, в ванной нашелся газовый котел. Специалисты газовой службы заявили, что опасной для жизни и здоровья концентрации опасных веществ в помещениях квартиры не найдено.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.