Смертельное ДТП унесло жизни двух женщин в Петровском районе Саратовской области.

Как сообщили в региональной ГИБДД, вечером 5 марта, в 23:17 возле села Новозахаркино столкнулись две грузовые «ГАЗели».

В результате аварии в одном из автомобилей погибли две женщины 1966 года рождения и получил травмы мужчина 1982 года рождения. Тела погибших ровесниц были деблокированы спасателями при помощи гидравлических инструментов.

Пострадавший мужчина в очень тяжелом состоянии был госпитализирован.

Обстоятельства произошедшего выясняются правоохранительными органами.