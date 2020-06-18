Следственное управления СК по Саратовской области проведет проверку по факту гибели на пожаре двух жительниц поселка Степной в Советском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня днем жители пятиэтажного дома на улице Маркса в Степном заметили пожар в квартире на пятом этаже и вызвали пожарных. После тушения возгорания огнеборцы наши в квартире тела двух женщин — 46 и 55 лет. Также спасатели обнаружили 43-летнего мужчину, которого передали в руки медиков.

По предварительной версии, причиной пожара мог стать неисправный электроприбор.

Проводится проверка.