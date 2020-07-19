Сегодня, 19 июля, около 14:50 на 2 км автоподъезда к поселку Новые Бурасы столкнулись ВАЗ-2114 и Nissan Qashqai. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

В результате ДТП скончались две женщины: одной было 23 года, второй 54. Обстоятельства выясняются.