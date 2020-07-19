Домой Рубрики Новости Саратова Две женщины скончались в ДТП под Саратовом РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Две женщины скончались в ДТП под Саратовом По Новости Саратова - 19.07.2020 56 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 19 июля, около 14:50 на 2 км автоподъезда к поселку Новые Бурасы столкнулись ВАЗ-2114 и Nissan Qashqai. Об этом сообщили в областном УГИБДД. В результате ДТП скончались две женщины: одной было 23 года, второй 54. Обстоятельства выясняются. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Опубликован проект приюта для бездомных животных Рецидивист угнал бордовый ВАЗ Мужчина заживо сгорел в своей квартире ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Две женщины скончались в ДТП под Саратовом Новости Саратова - 19.07.2020 0 Сегодня, 19 июля, около 14:50 на 2 км автоподъезда к поселку Новые Бурасы столкнулись ВАЗ-2114 и Nissan Qashqai. Об этом сообщили в областном УГИБДД. В... Опубликован проект приюта для бездомных животных 19.07.2020 Рецидивист угнал бордовый ВАЗ 19.07.2020 Мужчина заживо сгорел в своей квартире 19.07.2020 Прожженый вор украл приставку Nintendo из магазина 19.07.2020