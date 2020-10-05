В полицию с заявлением об угоне обратился житель села Андреевка Воскресенского района. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Мужчина рассказал, что проснулся и не обнаружил во дворе свой ВАЗ-2107.

На место происшествия выехали следователи и оперативники.

Стражи порядка прибыли по адресу и выяснили, что к преступлению могут быть причастны знакомые потерпевшего. Выяснилось, что накануне компания устроила небольшое застолье, после чего владелец автомобиля уснул. Гости поехали кататься на легковушке.

Предполагаемых злоумышленниц задержали, ими оказались 25-летняя и 30-летняя женщины.

Машину полицейские обнаружили в селе Сухой Карабулак.

Возбуждено уголовное дело, на подозреваемых завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

