Сегодня, 1 сентября, 250 тысяч саратовских школьников вышли на торжественные линейки. Из них 27 тысяч впервые ступили на школьный порог.

Первая линейка прошла в недавно открытой школе поселка Солнечный, в которой будут обучаться 1100 учеников. На первой линейке новой школы побывал губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Он поздравил учеников с началом нового учебного года и пожелал им здоровья и положительных эмоций.

— Хорошее образование – успешный старт профессионального будущего. В нашем регионе сильные педагоги – увлеченные и глубокие специалисты. По национальным проектам Президента, госпрограммам строятся школы, открываются передовые учебные центры. Мы прикладываем большие усилия, чтобы дети смогли реализовать свой потенциал и мечты, — заявил глава города.

В вузах Саратовской области сегодня начали свое обучение 17,6 тысяч студентов из более, чем 80 регионов страны. Из них более 10,1 тысяч будут учиться очно.