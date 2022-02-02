Движение электротранспорта в Саратове сегодня, 2 февраля, восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 11:13 до 12:00 было временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №3, 9, 10, 11 из-за кабеля линии связи, упавшего на контактную сеть трамвая. Аварийная служба убрала кабель с контактной сети и движение было восстановлено, сообщили в пресс-службе.

Также с 11:24 до 12:57 останавливалось движение троллейбусных маршрутов №5, 5А, 7 ,11 из-за ДТП. Пострадавших нет. Троллейбусы маршрута №10 и часть троллейбусов маршрута №5 объезжала место ДТП с помощью системы

автономного хода. После оформления документов движение было восстановлено.