В Энгельсском районе Саратовской области с сегодняшнего дня закрывается движение по автомобильному мосту, сообщает пресс-служба регионального минтрнаса.

Из-за начавшегося ремонта моста через оросительный канал на автоподъезде у села Квасниковка 9 марта закрывается движение по путепроводу.

— Это важный инфраструктурный объект, поскольку должен обеспечить проезд большегрузов к строящемуся производственному помещению ООО «Свинокомплекс Хвалынский». Поэтому необходимо увеличить грузоподъемность моста и ширину проезжей части, — говорится в сообщении.

Пересечь оросительный канал можно будет по мосту у села Натальино. Движение грузового транспорта на это время буде проходить через Энгельс.

Согласно контракту подрядчик — ООО «Инновамост» из Энгельса должен завершить капитальный ремонт до конца августа 2021 года.